Украинские учителя установили национальный рекорд на площади Конституции

В Харькове собрались 650 педагогов из разных уголков Украины и установили рекорд во время EdCamp-2019.

По данным пресс-службы ХОГА, шесть с половиной сотен педагогов приняли участие в акции «#ВЧИТЕЛЮЙ заради Хороших Людей».

На площади Конституции педагоги собрались в заключение первого дня Пятой национальной образовательной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019. К акции в режиме онлайн присоединились учителя из 25 регионов Украины, где проходят региональные события сообщества EdCamp.

Поэтому в Книге Рекордов Украины событие записано как «количество населенных пунктов, которые присоединились к флешмобу педагогов во время прямого включения». Коллег, которые собрались в Харькове, поддержали учителя 58 населенных пунктов. Участники акции объединились в 43-метровую надпись-хэштег #ВЧИТЕЛЮЙ.

«Устанавливая очередной национальный рекорд, педагоги стремились подчеркнуть важность своей профессии и показать единство в собственном стремлении реформировать систему образования, - рассказала вице-председатель EdCamp Ukraine по партнерству и коммуникации Ирина Миньковская. - Кроме того, они зажгли фонарики, призывая к прозрачности и ясности в сфере образования, искоренению коррупции».

Также педагоги держали в руках таблички, на которых каждый написал, почему остается работать в образовании. Фотографии с этими табличками-признаниями можно найти в соцсетях по тегу #ВЧИТЕЛЮЙ. На установленном на площади экране выводились изображения педагогов с такимтабличками изо всех уголков Украины.

Агентство Телевидения Новости