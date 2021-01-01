Украинским педагогам подняли зарплату

Должностные оклады педагогов с 1 января 2021 года увеличиваются на 20%. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство образования и науки.

По информации ведомства, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них образовательная субвенция 99,65 млрд грн. Повышение заработной платы педагогов предусмотрено также с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

Субвенция на Новую украинскую школу составит 1,42 млрд грн.

На реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов" предусмотрен 1 млрд грн, на создание учебно-практических центров профессионального образования - 0,15 млрд грн, на предоставление государственной поддержки лицам с ООП - 0,5 млрд грн, на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 - 1 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости