Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:00
Просмотров: 162

Украинским педагогам подняли зарплату

Украинским педагогам подняли зарплату

Должностные оклады педагогов с 1 января 2021 года увеличиваются на 20%. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство образования и науки.

По информации ведомства, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них образовательная субвенция 99,65 млрд грн. Повышение заработной платы педагогов предусмотрено также с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

Субвенция на Новую украинскую школу составит 1,42 млрд грн.

На реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов" предусмотрен 1 млрд грн, на создание учебно-практических центров профессионального образования - 0,15 млрд грн, на предоставление государственной поддержки лицам с ООП - 0,5 млрд грн, на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 - 1 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 