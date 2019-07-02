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Українські телезірки підтримали реформу освіти та найбільший освітянський форум EdCamp Ukraine

Телезірки Євген Клопотенко, Наталія Мосейчук, Тарас Тополя та В’ячеслава Фролова стануть учасниками й учасницями EdCamp Ukraine 2019 – найбільшої в Україні вчительської події року. Наталія Мосейчук також стане ведучою відвертої розмови з міністеркою освіти й науки Лілією Гриневич та акції встановлення національного вчительського рекорду. Під час рекорду, зокрема, збиратимуть книги для дітей, які навчаються, перебуваючи у лікарнях. Загалом у (не)конференції візьмуть участь понад тисячі освітян та експертів і експерток суміжних галузей із усієї України та ще 20 країн. Подія відбудеться 7-9 липня, традиційно – у Харкові. Цьогорічний слоган EdCamp Ukraine – «Хороша людина. Зрощуємо в Україні»

Українські телезірки підтримали реформу освіти та найбільший освітянський форум EdCamp Ukraine

Ключовим питанням цьогорічного ЕдКемпу є збереження й розвиток реформи Нової української школи в умовах трансформації політичного поля. Олександр Елькін, засновник руху EdCamp Ukraine та радник Міністерки науки й освіти переконаний: «Реформа освіти потребує праці й уваги лідерів думок в інших галузях, громадських діячів, батьківства та самих дітей. Телезірки ж, долучаючись до освітньої кампанії, стають промоутерами та промоутерками ідей НУШ на широкий загал і додають власну експертизу до складових реформи».

Так, Євген Клопотенко, переможець шоу «МайстерШеф» і засновник соціального проекту зі зміни культури харчування «CultFood», пропонує новій українській школі змінити стандартні меню в їдальнях, поєднавши корисне – з радісним (наприклад, замінити набридлі котлети наѓетсами). Ідеї Євгена впровадили вже понад 800 українських шкіл та 200 таборів для відпочинку. «Це перегукується з однією з ключових ідей ЕдКемпу про те, що шкільні процеси стануть ефективнішими й гуманнішими, якщо орієнтуватися як на потреби, так і на очікування дитини», – говорить віце-голова EdCamp Ukraine з програми Олена Масалітіна.

Євген говорить, що прагне змінити культуру харчування у всій країні. «Хочеш щось змінити в масштабах держави – починай із дітей, — вважає шеф-кухар. — А обізнаність у кухнях різних народів – це теж освіта й пізнання світу».

Українські телезірки підтримали реформу освіти та найбільший освітянський форум EdCamp Ukraine

Ведуча ТСН Наталія Мосейчук вже вдруге є учасницею EdCamp та ідейною натхненницею і куратором «Оскару для вчителів» Global Teacher Prize Ukraine. Вона впевнена, що про здобутки вчительства треба розповідати і закликає підтримати компанію #ВчителіВажливі. Два роки тому телеведуча ініціювала проект «Право на освіту» — надання шкільної освіти дітям, які знаходяться у медичних закладах.

«У якийсь момент моєї роботи на ТСН склалося враження, що наша країна — один великий дитячий онкодиспансер, — каже телеведуча. — В якийсь момент ми подумали, що витягати малюків з цієї прірви можна, паралельно навчаючи їх».

Цей проект Наталія Мосейчук презентувала на минулому EdCamp Ukraine 2018. Зараз завдяки проекту школи працюють у лікарнях Києва та Хмельницького, планується долучити до проекту Житомир. Згідно з Положенням про здобуття середньої освіти дітьми, які перебувають у лікарнях, у кожному медзакладі, де є потреба, має з’явитися школа. На це у держбюджеті виділено 12 мільйонів гривень.

EdCamp Ukraine також допомагає Наталії у цьому проекті й просить освітян та всіх небайдужих принести для дітей, що навчаються у лікарнях, книги. Ця благодійна акція «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і супергероїнь» відбудеться 7 липня у неділю о 21:00 на площі Конституції у Харкові. «Це має бути сучасна дитяча або підліткова художня книга», — каже віце-голова EdCamp Ukraine з партнерства і комунікації Ірина Міньковська.

Українські телезірки підтримали реформу освіти та найбільший освітянський форум EdCamp Ukraine

В’ячеслава Фролова, членкиня журі телешоу «Україна має талант» та засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України Slava Frolova-Group, говоритиме про виховання у дітей критичного мислення через уроки мистецтва. Вона привезе на EdCamp Ukraine 2019 виставку «ROCKIT!'19»-«Хороша людина», створену спеціально для (не)конференції разом із дітьми. «Ми хочемо допомогти батькам та дітлахам почати міркувати над питаннями, на які, здавалося б, відповіді давно існують», — каже Слава Фролова.

А Тарас Тополя, фронтмен музичного гурту «Антитіла» та друг Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA Ukraine (друг – офіційний статус) пропагує модель поведінки «відповідального батьківства». «Не можна виховувати дітей за кліше. Треба відчувати межу між «давай домовимося» і «я сказав, так треба», — каже співак.

Наталя Кошовська, представниця Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine), дуже рада співпраці з Тарасом Тополею: «Він — дуже відповідальний батько, саме тому став обличчям нашої кампанії «Щастя в чотири руки». Виставку з тією ж назвою зі світлинами Фонд презентує на EdCamp Ukraine.

«Зростити хорошу людину можна лише тоді, коли ти намагаєшся бути хорошою людиною сам чи сама, а це можливе лише в постійному діалозі зі світом, — каже Олександр Елькін. — І ми розвиваємо EdCamp Ukraine саме як майданчик для цього діалогу».

Нагадаємо, однією з головних подій  EdCamp Ukraine 2019 стане запуск в Україні міжнародної програми соціально-емоційного та етичного виховання SEE Learning, розробленої командою вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Також обговорюватимуть взаємодопомогу педагогів, реформу НУШ і використання різних методів навчання. Майже 1000 учасників з 20-ти країн привітають лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV, засновниця світового руху EdCamp Хадлі Фергюсон, міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич.

Веб-сторінка (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2019

Довідка
Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація«ЕдКемпУкраїна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка відбудеться цього року вже вп’яте 7-9 липня в Харкові та збере близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з України та 20 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять у різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 147 подій для місцевих громад.

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