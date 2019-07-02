Українські телезірки підтримали реформу освіти та найбільший освітянський форум EdCamp Ukraine

Телезірки Євген Клопотенко, Наталія Мосейчук, Тарас Тополя та В’ячеслава Фролова стануть учасниками й учасницями EdCamp Ukraine 2019 – найбільшої в Україні вчительської події року. Наталія Мосейчук також стане ведучою відвертої розмови з міністеркою освіти й науки Лілією Гриневич та акції встановлення національного вчительського рекорду. Під час рекорду, зокрема, збиратимуть книги для дітей, які навчаються, перебуваючи у лікарнях. Загалом у (не)конференції візьмуть участь понад тисячі освітян та експертів і експерток суміжних галузей із усієї України та ще 20 країн. Подія відбудеться 7-9 липня, традиційно – у Харкові. Цьогорічний слоган EdCamp Ukraine – «Хороша людина. Зрощуємо в Україні»

Ключовим питанням цьогорічного ЕдКемпу є збереження й розвиток реформи Нової української школи в умовах трансформації політичного поля. Олександр Елькін, засновник руху EdCamp Ukraine та радник Міністерки науки й освіти переконаний: «Реформа освіти потребує праці й уваги лідерів думок в інших галузях, громадських діячів, батьківства та самих дітей. Телезірки ж, долучаючись до освітньої кампанії, стають промоутерами та промоутерками ідей НУШ на широкий загал і додають власну експертизу до складових реформи».

Так, Євген Клопотенко, переможець шоу «МайстерШеф» і засновник соціального проекту зі зміни культури харчування «CultFood», пропонує новій українській школі змінити стандартні меню в їдальнях, поєднавши корисне – з радісним (наприклад, замінити набридлі котлети наѓетсами). Ідеї Євгена впровадили вже понад 800 українських шкіл та 200 таборів для відпочинку. «Це перегукується з однією з ключових ідей ЕдКемпу про те, що шкільні процеси стануть ефективнішими й гуманнішими, якщо орієнтуватися як на потреби, так і на очікування дитини», – говорить віце-голова EdCamp Ukraine з програми Олена Масалітіна.

Євген говорить, що прагне змінити культуру харчування у всій країні. «Хочеш щось змінити в масштабах держави – починай із дітей, — вважає шеф-кухар. — А обізнаність у кухнях різних народів – це теж освіта й пізнання світу».

Ведуча ТСН Наталія Мосейчук вже вдруге є учасницею EdCamp та ідейною натхненницею і куратором «Оскару для вчителів» Global Teacher Prize Ukraine. Вона впевнена, що про здобутки вчительства треба розповідати і закликає підтримати компанію #ВчителіВажливі. Два роки тому телеведуча ініціювала проект «Право на освіту» — надання шкільної освіти дітям, які знаходяться у медичних закладах.

«У якийсь момент моєї роботи на ТСН склалося враження, що наша країна — один великий дитячий онкодиспансер, — каже телеведуча. — В якийсь момент ми подумали, що витягати малюків з цієї прірви можна, паралельно навчаючи їх».

Цей проект Наталія Мосейчук презентувала на минулому EdCamp Ukraine 2018. Зараз завдяки проекту школи працюють у лікарнях Києва та Хмельницького, планується долучити до проекту Житомир. Згідно з Положенням про здобуття середньої освіти дітьми, які перебувають у лікарнях, у кожному медзакладі, де є потреба, має з’явитися школа. На це у держбюджеті виділено 12 мільйонів гривень.

EdCamp Ukraine також допомагає Наталії у цьому проекті й просить освітян та всіх небайдужих принести для дітей, що навчаються у лікарнях, книги. Ця благодійна акція «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і супергероїнь» відбудеться 7 липня у неділю о 21:00 на площі Конституції у Харкові. «Це має бути сучасна дитяча або підліткова художня книга», — каже віце-голова EdCamp Ukraine з партнерства і комунікації Ірина Міньковська.

В’ячеслава Фролова, членкиня журі телешоу «Україна має талант» та засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України Slava Frolova-Group, говоритиме про виховання у дітей критичного мислення через уроки мистецтва. Вона привезе на EdCamp Ukraine 2019 виставку «ROCKIT!'19»-«Хороша людина», створену спеціально для (не)конференції разом із дітьми. «Ми хочемо допомогти батькам та дітлахам почати міркувати над питаннями, на які, здавалося б, відповіді давно існують», — каже Слава Фролова.

А Тарас Тополя, фронтмен музичного гурту «Антитіла» та друг Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA Ukraine (друг – офіційний статус) пропагує модель поведінки «відповідального батьківства». «Не можна виховувати дітей за кліше. Треба відчувати межу між «давай домовимося» і «я сказав, так треба», — каже співак.

Наталя Кошовська, представниця Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine), дуже рада співпраці з Тарасом Тополею: «Він — дуже відповідальний батько, саме тому став обличчям нашої кампанії «Щастя в чотири руки». Виставку з тією ж назвою зі світлинами Фонд презентує на EdCamp Ukraine.

«Зростити хорошу людину можна лише тоді, коли ти намагаєшся бути хорошою людиною сам чи сама, а це можливе лише в постійному діалозі зі світом, — каже Олександр Елькін. — І ми розвиваємо EdCamp Ukraine саме як майданчик для цього діалогу».

Нагадаємо, однією з головних подій EdCamp Ukraine 2019 стане запуск в Україні міжнародної програми соціально-емоційного та етичного виховання SEE Learning, розробленої командою вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Також обговорюватимуть взаємодопомогу педагогів, реформу НУШ і використання різних методів навчання. Майже 1000 учасників з 20-ти країн привітають лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV, засновниця світового руху EdCamp Хадлі Фергюсон, міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич.

Веб-сторінка (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2019

Довідка

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація«ЕдКемпУкраїна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка відбудеться цього року вже вп’яте 7-9 липня в Харкові та збере близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з України та 20 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять у різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 147 подій для місцевих громад.

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