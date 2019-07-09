Українські вчителі встановили рекорд на підтримку своєї професії – під час EdCamp Ukraine 2019

7 липня у Харкові 650 педагогів встановили рекорд України на підтримку своєї професії, провівши акцію #ВЧИТЕЛЮЙ заради Хороших Людей.

На харківській площі Конституції педагоги зібралися на закінчення першого дня П’ятої національної освітянської (не)конференції EdCamp Ukraine 2019, тема якої звучить як «Хороша Людина. Зрощуємо в Україні». До акції також у режимі онлайн доєдналися вчителі та вчительки з 25 регіонів України, де відбуваються регіональні події спільноти EdCamp; тож у Книзі Рекордів України подія записана як «Найбільша кількість населених пунктів, які долучилися до флешмобу педагогів під час прямого включення». Зібравшихся у Харкові колег підтримали вчительки та вчителі 58 міст та містечок. Організатори відзначають: учасниками акції стали і педагоги з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, котрі зараз мешкають у підконтрольних Україні містах і селах.

Учасники акції згрупувалися у величезний напис-хештег #ВЧИТЕЛЮЙ, довжиною 43 метри. «Встановивши черговий національний рекорд, педагоги прагнули підкреслити важливість своєї професії та показати єдність у власному намаганні реформувати систему освіти, — розповіла віце-голова EdCamp Ukraine з партнерства і комунікації Ірина Міньковська. — Крім того, вони засвітили ліхтарики, закликаючи до прозорості та ясності у сфері освіті, викорінення корупції».

«Повага до доброчесності починається зі школи. Як виховати людей, які не терпітимуть корупцію, коли в країні так багато людей закривають на неї очі? — питає керівниця молодіжного напрямку #USAID_ВзаємоДія Діана Зубко. — Це можна зробити завдяки вчителям. Учителі – це авторитет, вони можуть передати любов до доброчесності. Їм потрібні лише час та інструменти й методики. І це – наша частина роботи, ми розробляємо ідеї, ігри, формати, які допомагатимуть об'єднати дітей навколо цінностей доброчесності».

Також педагоги тримали в руках таблички, на котрих кожен і кожна написали, чому залишаються працювати в освіті. Фотографії з цими табличками-зізнаннями можна знайти в соцмережах за тегом #Вчителюй.

На встановленому на площі екрані виводилися зображення освітян із такими ж табличками з усіх куточків України, де відбувалися події у форматі EdCamp. Це символізувало єднання спільноти відповідального вчительства на підтримку вчительської професії.

Серед найцікавіших зізнань педагогів: »#Вчителюй, бо треба рятувати світ», «#Вчителюй, бо любов до дітей та не тільки творить дива», «#Вчителюй, бо саме ти — агент змін. За нами — майбутнє!», «#Вчителюй, бо важливо і приносить користь оточуючим», «#Вчителюй, бо це відповідально, цікаво, радісно! Це робить світ кращим!».

Разом із освітянами участь у акції взяли: міністерка освіти й науки Лілія Гриневич, українські телезірки Наталя Мосейчук, Слава Фролова. А ще – експерти й експертки з освіти та суміжних галузей із 20-ти країн світу, зокрема представник СERN та Global Shapers Community Джованні Порчеллана, експерт Університету Ейморі та Trauma Resource Institute Тсондю Самфел (США), радник декількох міністрів освіти Ізраїлю Яков Хехт, старша радниця з освіти в Інституті Тоні Блера Джо Мелон, амбасадори фінської системи освіти та інші.

«Учитель це серце школи, саме в його руках — доля наших дітей. Спільнота EdCamp Ukraine об’єднала найбільш прогресивних, пасіонарних, натхненних вчителів, які зустрічають зміни з гордо піднятою головою та використовують їх для вдосконалення шкільної освіти, — зазначила Міністерка Лілія Гриневич. — Ми маємо пам’ятати: наша сила у єдності, у здатності підставити один одному плече, у вмінні підтримати та боротися разом за наші спільні цінності. Кожен EdCamp це знову і знову демонструє. І коли цьогоріч освітяни залишалися стояти під дощем і слухали включення з українських міст, аби кожен регіон бодай по скайпу зміг приєднатися до свята та зробити свій внесок у встановлення рекорду, я зрозуміла: ми непереможні. Основне — не забувати про свій голос, про суспільну вагу, яку несе в собі вчительство, і ні дощ, ні буря, ні вітер змін не зможуть нас збити з обраного шляху».

«Протягом трьох днів (не)конференції освітяни обмінюються досвідом, шукають шляхи реформування освіти, вчаться новим методикам. А вуличні акції під час EdCamp’у – це спроба розповісти про наші ідеї назовні, нагадати країні, що #ВчителіВажливі, показати, якою потужною та натхненною є вчительська спільнота. Власне – показати спільність, дати одне одному відчуття надійного плеча поруч», – говорить директорка з програми EdCamp Ukraine Олена Масалітіна. Олена нагадує: минулого року на тій самій площі спільнота поставила рекорд «Українське вчительство за школу як простір, безпечний для дитини». Рік тому, 2 липня 2018 року, 600 освітян утворили п’ять символічних фігур, кожна з яких позначає той чи інший аспект безпеки.

Під час встановлення рекорду 2019 року на площі відбулася і ще одна освітянська акція – «Учительство – дітям: книжки про супергероїв і супергероїнь», організована ГО «Маленьке серце з мистецтвом» та Школою Супергероїв. Супергероями тут називають дітей, котрі лежать у лікарнях із тяжкими захворюваннями, але продовжують своє навчання. Книги, які зібрали педагоги та небайдужі харків’яни, будуть передані до Бібліотеки Супергероїв, якою користуються маленькі пацієнти національної лікарні «ОХМАТДИТ». Акція є частиною проекту «Право на освіту», що виступає за надання якісної шкільної освіти дітям у медичних закладах. Кураторка проекту – телеведуча Наталія Мосейчук.

«Тема (не)конференції «Хороша людина. Зрощуємо в Україні» стала результатом кількох років обговорень з учителями і нашого цьогорічного візиту до Нобелівського лауреату миру Далай-Лами XIV. Він вважає найважливішою задачею сучасності хорошу освіту і вкорінення в дітях принципів етичної взаємодії зі світом, і ми це підтримуємо, – говорить засновник EdCamp Ukraine Олександр Елькін. – Цього року ми почнемо впроваджувати в українських школах програму соціально-емоційного та етичного навчання SEE Learning, розроблену університом Ейморі за підтримки власне Далай-Лами та низки світових університетів. Акцією #Вчителюй заради Хороших Людей ми хотіли підкреслити: роль учителя у зрощенні етичної розумної людини – безмежна. Кожен має власне уявлення про те, що таке «хороша людина», але ми переконані: беззаперечна її риса – готовність допомагати іншим. Звідси – акція допомоги хворим дітям, звідси – акція об’єднання українського вчительства».

Нагадаємо, спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 000 прогресивних педагогів. На щорічні (не)конференції EdCamp Ukraine з'їжджаються сотні вчительок й вчителів з різних куточків світу. У 2019 році до Харкова приїхали понад 1000 освітян та експертів із освіти й суміжних галузей з усієї України та ще 20 країн. Темою (не)конференції стала «Хороша людина. Зрощуємо в Україні», а ключовими питаннями – збереження та розвиток реформи Нової української школи, підвищення статусу вчителів та вчительок для суспільства та самих себе та початок впровадження в Україні системи соціально-емоційного та етичного навчання SEE Learning.

Довідка

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація«ЕдКемпУкраїна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка відбудеться цього року вже вп’яте 7-9 липня в Харкові та збере близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з України та 20 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять у різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 147 подій для місцевих громад.

Новости портала «Весь Харьков»