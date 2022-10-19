Українському народу присудили премію імені Сахарова за свободу думки

Українському народу, який представляє президент Володимир Зеленський, інші обрані лідери та громадянське суспільство, присудили премію Європарламенту імені Сахарова за свободу думки

Про це йдеться на сайті Європарламенту, пише Громадське.

«Ця нагорода для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних та близьких. Для всіх, хто встає і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також», – сказала президентка Європарламенту Роберта Мецола під час оголошення володаря премії.

Депутати Європарламенту у своїй заяві зазначають, що неспровокована агресивна війна росії проти України завдає величезних збитків українському народові. Європарламентарі визнають, що українці борються не лише за захист своїх будинків, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності.

Європарламент відзначив зусилля не лише президента України, але й інших представників та ініціатив України. Серед них — Державна служба з надзвичайних ситуацій, засновниця евакуаційної медичної частини «Ангели Тайри» Юлія «Тайра» Паєвська, голова правозахисної організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров та інші.

Вручення премії Сахарова відбудеться 14 грудня у Страсбурзі. Претендентами на нагороду також були засновник порталу WikiLeaks Джуліан Асанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини.

Народ України на премію номінувала «Європейська народна партія». Таке рішення там ухвалили, оскільки повномасштабна війна росії руйнує українські міста й села та вбиває українців. Попри це народ бореться за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, за свободу, демократію та європейські цінності.

Агентство Телевидения Новости