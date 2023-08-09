Усі заклади освіти, які планують розпочати змішане навчання, пройдуть перевірку на готовність укриттів: Синєгубов

Укриття в усіх навчальних закладах Харківщини, що планують проводити заняття офлайн, будуть перевірені на відповідність вимогам безпеки.

На сьогоднішній апаратній нараді в ХОВА наголосив, що заклади дошкільної, шкільної, фахової передвищої та вищої освіти мають оперативно інформувати правоохоронні органи та органи ДСНС про свої рішення щодо змішаного чи очного навчання, адже усі готові укриття мають пройти перевірку.

Наразі 11 закладів загальної середньої освіти Харківщини планують розпочати освітній процес за змішаною формою навчання.

Але це стане можливим лише у разі відповідності укриттів вимогам безпеки.

Те саме стосується і 18 закладів дошкільної та 5 закладів вищої освіти, які планують працювати за змішаним форматом.

Безпека дітей залишається для нас пріоритетом. Тож навчання офлайн можливе лише за умови створення в них безпечного середовища.

У закладах вищої освіти очікується приблизно 120 тисяч вступників.

Крім того, 19 ЗВО планують розпочати дистанційне навчання, 5 – змішане.

Але лише 3 заклади ухвалили відповідне рішення.

Агентство Телевидения Новости