Заклади освіти можуть проводити офлайн навчання за умови наявності захисних споруд – Синєгубов

В ефірі «Єдиних новин» Олег Синєгубов розповів про підготовку до нового навчального року на Харківщині.

Наразі до старту освітнього процесу 1 вересня готуються 1 603 заклади освіти області, в яких навчатимуться більше ніж 330 тисяч здобувачів освіти, повідомив Олег Синєгубов.

Зокрема, це 703 заклади дошкільної освіти, де навчається близько 50 тисяч дітей, 664 заклади загальної середньої освіти, де навчатимуться близько 220 тисяч дітей, а також заклади позашкільної, вищої фахової, передвищої та професійної освіти.

Заклади освіти можуть проводити офлайн навчання за умови наявності в закладі захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки.

Наразі 5 закладів вищої освіти та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі.

Втім, наступного навчального року явно переважатиме формат дистанційного навчання.

Але, попри це, усі учні Харківщини будуть отримувати знання.

Агентство Телевидения Новости