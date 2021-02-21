Абсурд. Арбитр выбил мяч, летевший в пустые ворота

Во время футбольного матча случился редчайший, пожалуй, уникальный эпизод.

Сегодня в поединке 7-го труа чемпоината Мексики по футболу встречались между собой "Крус Асуль" из Мехико и "Толука".

На 36-й минуте матча, при счете 2:0 в пользу "Крус Асуля", футболисты этой команды убежали в контратаку. Луис Ромо обвел вратаря "Толуки" пробил и угодилв штангу. Мяч отскочил к другому игроку "Крус Асуля" Родригесу Портильо. Тот покатил мяч, фактически, в пустые ворота, и... угодил в арбитра, от ноги которого мяч, изменив направление, ушел за пределы поля.

Футболисты "Крус Асуля" настаивали, чторбы был засчитан гол, однако арбитр на это не пошел, и дал лишь спорный удар.

Остается лишь представить, какой бы разгорелся скандал, если бы "Крус Асуль" не довел этот матч до победы. Но всё обошлось. "Крус Асуль" победил - 3:2.





Агентство Телевидения Новости