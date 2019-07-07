Абсурдный автогол и гол по невероятной траектории в одном матче

Матч японской футбольной J-лиги между командами "Касима Антлерс" и "Джубилио Ивата" заслуживает внимания из-за забитых в нем голов.

"Касима" победила 2:0. Оба мяча забивались в первом тайме.

При этом счет был открыт после того, как футболист "Иваты" Сидзато Рё зачем-то изо всех сил пробил головой по собственным вороротам.

А затем был шедевральный гол в исполнении игрока "Касимы" Юты Коикэ. Коикэ пробил от боковой линии, и мяч по невероятной траектории залелтел в ворота "Иваты".





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