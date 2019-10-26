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Арбитр назначил пенальти из-за действий запасного игрока за воротами

Арбитр назначил пенальти из-за действий запасного игрока за воротами

Очень необычный эпизод в футбольном матче.

В поединке второй немецкой Бундеслиги встречались команды "Хольштайн" из Киля и "Бохум".

На 37-й минуте матча мяч уходил за ворота "Хольштайна". Разминавшийся там запасной игрок этой команды остановил ногой уходивший мяч. Арбитр обратился к VAR и, увидеыв, что касание мяча было осуществлено до того, как он ушел за пределы поля, назначил пенальти в ворота "Хольштайна".

11-метровый, назначенный формально верно за столь неординарное нарушение правил, был реализован. Правда, "Бохум" это не спасло от поражения. "Хольштайн" победил 2:1.


Агентство Телевидения Новости

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