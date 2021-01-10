Арбитр не оценил шутку и показал красную карточку

Регбист поднял арбитра в воздух. Судья обиделся и выгнал спортсмена с поля.

В концовке матча чемпионата Франции по регби между командами "Безье" и "Неверс" при счете 30:25 в пользу "Неверса" фиджийский легионер этой команды Хосая Райсуке был невроятно рад тому, что "Неверс" победу уже не упустит.

Давая волю своим эмоциям, Райсуке на радостях схватил и поднял арбитра Лорана Милотту.

"Приземлившись" на землю, Милотта полез в карман, достал красную карточку и удалил фиджийского регбиста.

Не оценил проявление спортсменом радости и главный тренер "Неверса", пообещав, что дополнительно накажет Хосая Райсуку.





Агентство Телевидения Новости