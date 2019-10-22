Автомобильный слалом. Высокий уровень харьковских гонщиков
В украинском автоспорте завершается сезон 2019-го года. Четвертым этапом закончилась в Харькове одна из самых престижных отечественных гоночных серий по скоростному автомобильному слалому. Львиную долю наград добыли харьковские гонщики.
Харьков в очередной раз подтвердил свое реноме столицы украинского автоспорта как по количеству соревнований, проходящих здесь, так и по высокому уровню харьковских автогонщиков, принимающих в них участие. Состоялся 4-й заключительный этап Национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому "Лихолет 2019". Гонка собрала
24 пилотов из Харькова, Сум, Днепра и других городов. Победители и призеры определялись в семи классах. Харьковчанин Максим Головко стал победителем этой серии уже второй год подряд.
Максим Головко, победитель соревнований:
Была достаточно напряженная борьба на первых нескольких проездах. Потом получилось завоевать лидерство и держался до конца на лидирующей позиции.
Среди триумфаторов серии "Лихолет 2019" также харьковчанин Эдуард Разумовский, братья Илья и Никита Черняев, Александр Ильин и Дарья Гусева.
Алексей Беседин, президент автобмобильного клуба "Харьков":
Сегодня завершился этот этап и завершился сезон. Наверное, не самый легкий сезон этого года. Но сегодня мы наградили победителей.
По результатам серии многие гонщики кроме кубков получат еще и почетные звания кандидатов в мастера спорта.