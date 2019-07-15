Автослалом. Харьковчане среди лидеров

В середине лета в самом разгаре сезон в отечественном автоспорте. В частности Харьков принял второй этап национальной гоночной серии по автомобильному слалому.

Второй этап национальной гоночной серии по автомобильному слалому собрал в Харькове 36 пилотов из пяти городов Украины. Соревнования состоялись сразу в семи классах автомобилей, что позволило бороться за победу как новичкам, так и чемпионам Украины по ралли, кроссу и гонках на внедорожниках. В женском классе победу одержала харьковчанка Дарья Гусева, вырвав первую ступеньку пьедестала у Марины Визир, которая праздновала успех на предыдущем этапе. Следует также отметить победы харьковчан Ильи Черняева и Максима Головко.

Максим Головко, победитель соревнований:

Была очень крутая гонка и наконец-то была борьба, потому что на первом этапе было все понятно с самого первого проезда. Сейчас ехали с соперником - Кошевым Артемом, и я у него выиграл всего лишь две десятых. Поэтому это было очень интересно и очень неожиданно.

Вообще же харьковчане добыли львиную долю призовых мест, подтвердив свое доминирование в отечественном автоспорте.

Алексей Беседин, президент автобмобильного клуба "Харьков":

Практически все места остались у харьковских гонщиков - это целых 7 у нас победителей и победительниц. А вот команда - команда, конечно же, победила "Хадо-Моторспорт". Это у нас самая знаменитая команда. Она - чемпион по ралли, чемпион по кроссу, чемпион по кольцу. Вот теперь, в наши времена, еще и чемпион по автомобильному слалому.

Капитан этой команды в автомобильном слаломе Эдуард Разумовский принес в копилку 100 очков, став победителем в классе "Профи"

Эдуард Разумовский, капитан команды "ХАДО Моторспорт":

Интересная трасса. Достаточно ходовая. С обильным наполнением всевозможных слаломных элементов. Получилось очень интересно. Много позволило освоить новых приемов. В общем, все понравилось. Все хорошо.

Следующий этап состоится в августе. Он будет особую изюминку, так как пройдет не днем, а ночью при искусственном освещении.

Агентство Телевидения Новости