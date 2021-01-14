Баскетболист подло бросил мячом сопернику в пах

Чего не сделаешь, чтобы не отобрали мяч.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Детройт Пистонс" и "Милуоки Бакс" баскетболист "Детройта" Блейк Гриффинс дабы остудить пыл Брука Лопеса из "Милуоки", пытавшегося отобрать мяч взял, да и запустил этим самым мячом в пах Лопесу.

Игрок "Милуоки", естественно, согнулся от боли. Но, переборов боль, Лопес сумел продолжить матч. Было ли Гриффинсу стыдно, остается лишь догадываться.

Сам же матч завершился со счетом 110:101 в пользу "Милуоки".





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