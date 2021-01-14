Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:18
Просмотров: 112

Баскетболист подло бросил мячом сопернику в пах

Баскетболист подло бросил мячом сопернику в пах

Чего не сделаешь, чтобы не отобрали мяч.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Детройт Пистонс" и "Милуоки Бакс" баскетболист "Детройта" Блейк Гриффинс дабы остудить пыл Брука Лопеса из "Милуоки", пытавшегося отобрать мяч взял, да и запустил этим самым мячом в пах Лопесу.

Игрок "Милуоки", естественно, согнулся от боли. Но, переборов боль, Лопес сумел продолжить матч. Было ли Гриффинсу стыдно, остается лишь догадываться.

Сам же матч завершился со счетом 110:101 в пользу "Милуоки".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 