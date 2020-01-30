Баскетболисты нашли повод и устроили драку

Баскетболист совершил бросок в корзину соперников и тут же специально получил жесткий толчок в корпус.

Шла последняя минута матча "Нью-Йорк Никс" - "Мемфис Гризлис". Баскетболисты "Мэмфиса" вели в счете 124:106. Никакой интриги уже не было. Победитель матча был очевиден.

Вдруг баскетболист "Мэмфиса" Джей Краудер, завладев мячом, специально зашел за трехочковую зону, дабы совершить бросок, оцениваемый в три очка.

Баскетболист "Нью-Йорка" Маркус Моррис решил, что Краудер нарушил принцип fair play, и Моррис специально толкнул Краудера. Тут же началась драка.

В конце концов три баскетболиста были удалены, еще двое получили технические фолы.

Матч же в итоге завершился со счетом 127:106.





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