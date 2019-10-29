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Боец ММА, весом 212 кг, "забил" соперника за 22 секунды
В прошлом пауэрлифтер и регбист 212-килограмовый россиянин Денис Вильданов решил попробовать себя в смешанных единоборствах.
Вильданов вышел на свой первый профессиональный бой в карьере против также весьма увесистого соперника - 146-килограмового Арнольда Величко из России.
Все закончилось очень быстро. Вилданов пошел в атаку и избил своего сопрника до потери сознания. Нокаут был зафиксирован на 22-й секунде боя.
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