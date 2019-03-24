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Сегодня 13:23
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Боец, находившийся на грани поражения, нокаутировал соперника "ударом супермена"

Боец, находившийся на грани поражения, нокаутировал соперника ударом супермена

Потрясающей вішла развязка в главном бою турнира по смешаннім единоборствам в американском Нешвилле.

В поединке между двумя американцами Стивеном Томпсоном и Стивеном Петтисом близля к завершению второй раунд. Изрядно напропускавший окровавленный Петтис, безоговорочно проигрывал по очкам и пятился от Томпсона к сетке октагона.

Но на отходе, оттолкнувшись от клетки, Петтис полетел вперед и совершил так называемый "удар супермена" - в прыжке кулаком в голову. От этого удара Томсон тут же повалился без сознания. Петтис еще дважды приложился к и без того нокаутированному сопернику, пок рефери наконец-то не отреагировал.

После чего победитель еще зачем-то решил отведать своей крови, которую ему пустил Томпсон.


Агентство Телевидения Новости

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