Боец, разбивший голову об лед, провел матч-реванш

Месть была страшна.

Несколько дней назад один из ведущих грузинский бойцов смешанных единоборств Мераб Двалишвили после утренней пробежки решил прыгнуть голвой в прорубь. АТН-спорт сообщал о том, что тот прыжок закончился разбитой головой Двалишвили, ударившегося об лед.

И, вот, неутомимый боец, оправившись, устроил льду матч-реванш. При этом на сей раз Двавишвили позаботился о голове, водрузив на нею защитный шлем, а еще защитил руки боксерскими перчатками.

А дальше пошло "избиение" льда - сначала с ветки дерева, а затем - и непосредственно из проруби.

Выглядело всё это весьма забавно.





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