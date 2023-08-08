Бокс: після проваленого допінг-тесту Вайта, Ентоні Джошуа отримав нового суперника

Британець дізнався про нового суперника.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) проведе бій із фінським боксером Робертом Хеленіусом (32-4, 21 КО), повідомляє Дзеркало тижня.

Бій відбудеться 12 серпня на арені O2 Arena у Лондоні.

Зазначимо, що спочатку Джошуа мав провести бій із Ділліаном Вайтом, проте той отримав позитивний тест на допінг.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа втратив усі свої титули чемпіона світу після поразки від українця Олександра Усика у вересні 2021 року.

У реванші минулого літа британець також програв.

На початку квітня Джошуа повернувся з перемогою над американцем Джермейном Франкліном одноголосним рішенням суддів.

Хеленіус 5 серпня здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії.

Це була його перша битва після поразки від Деонтея Вайлдера у жовтні минулого року.

Агентство Телевидения Новости