Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:09
Просмотров: 249

Боксёр, дважды побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника

Боксёр, дважды побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника

Главный бой боксёрского вечера имел потрясающую драматургию.

В Голливуде (США, штат Флорида) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого дрались в рамках супертяжелого веса кубинец Луис Ортис, проживающий в США и американец Чарльз Мартин.

В 1-м и 4-м раундах Мартин отправлял Ортиса в нокдаун. Развязка же пришлась на 6-й раунд, когда Ортис сначала отправил Мартина в нокдаун, а затем и нокаутировал.

У 42-летнего Ортиса это 33-я победа на профессиональном ринге, в том числе 28-я — нокаутом, при двух поражениях.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 