Боксёр, дважды побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника

Главный бой боксёрского вечера имел потрясающую драматургию.

В Голливуде (США, штат Флорида) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого дрались в рамках супертяжелого веса кубинец Луис Ортис, проживающий в США и американец Чарльз Мартин.

В 1-м и 4-м раундах Мартин отправлял Ортиса в нокдаун. Развязка же пришлась на 6-й раунд, когда Ортис сначала отправил Мартина в нокдаун, а затем и нокаутировал.

У 42-летнего Ортиса это 33-я победа на профессиональном ринге, в том числе 28-я — нокаутом, при двух поражениях.





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