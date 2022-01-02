Сегодня 13:09
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Боксёр, дважды побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника
Главный бой боксёрского вечера имел потрясающую драматургию.
В Голливуде (США, штат Флорида) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого дрались в рамках супертяжелого веса кубинец Луис Ортис, проживающий в США и американец Чарльз Мартин.
В 1-м и 4-м раундах Мартин отправлял Ортиса в нокдаун. Развязка же пришлась на 6-й раунд, когда Ортис сначала отправил Мартина в нокдаун, а затем и нокаутировал.
У 42-летнего Ортиса это 33-я победа на профессиональном ринге, в том числе 28-я — нокаутом, при двух поражениях.
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