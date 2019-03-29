Боксер, поцеловавший журналистку в губы, отстранен от боев

Все новіе и новые неприятности нагоняют болгарского боксера-супертяжа Курбата Пулева за то, что он сделал после победного боя в США против румына Богдана Дину.

Пулев тогда поцеловал в губы интервьюировавшую его журналистку американского издания Vegas Sports Daily Дженни Суше. По свежим следам Пулев отказался извиняться, а лишь оправдался тем, что уже давно знает Суше, и что на него нахлынули эмоции после победного поединка. Эти эмоции и вылились в поцелуй.

Жкрналистка, вроде бы, не сильно смутившаяся от поцелуя, как стало известно, подала на Пулева в суд. В иске она еще и указала, что болгарский боксер при прощании положил свою руку ей на задницу.

И еще одна неприятность для Пулева - решению Атлетической комиссии штата Калифорния он временно отстранен от участия в боях. Чтобы получить возможность вновь выступать в Калифорнии, Пулев обязан предстать перед комиссией и убедить ее членов, что он будет соблюдать принцип уважения.





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