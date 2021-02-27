Боксер пропустил 20 подряд ударов, пока не упал в нокаут

Рефери явно промедлил с тем, чтобы остановить бой.

В главном событии боксерского вечера в итальянском Милане за вакантный титул чемпиона Евросоюза по версии EBU в суперсреднем весе (до 76,2 кг) дрались итальянец Даниэле Скардина и Сесар Нуньес из Испании.

Скардина наращивал и наращивал своей преимущество. За 20 секунд до завершения 8-го раунда у Нуньеса закончились силы защищаться. Скардина обрушил град ударов. Нуньес, как мог, пытался "выжить" до гонка на перерыв. Но, пропустив 20 подряд ударов, оказался в нокауте. Да и рефери наконец-то "очнулся" и вмешался.

Ниже - видео боя. Его развязка с 31:35.





Агентство Телевидения Новости