Спорт
Перейти к списку новостей
27.02.2021 15:24
Просмотров: 208

Боксер пропустил 20 подряд ударов, пока не упал в нокаут

Боксер пропустил 20 подряд ударов, пока не упал в нокаут

Рефери явно промедлил с тем, чтобы остановить бой.

В главном событии боксерского вечера в итальянском Милане за  вакантный титул чемпиона Евросоюза по версии EBU в суперсреднем весе (до 76,2 кг) дрались итальянец Даниэле Скардина и Сесар Нуньес из Испании.

Скардина наращивал и наращивал своей преимущество. За 20 секунд до завершения 8-го раунда у Нуньеса закончились силы защищаться. Скардина обрушил град ударов. Нуньес, как мог, пытался "выжить" до гонка на перерыв. Но, пропустив 20 подряд ударов, оказался в нокауте. Да и рефери наконец-то "очнулся" и вмешался.

Ниже - видео боя. Его развязка с 31:35.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

[MENU_FOOTER_We_are_recommend]

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 