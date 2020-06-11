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Боксеру пришлось на взвешивании снимать трусы

Боксеру пришлось на взвешивании снимать трусы

Профессиональный бокс разгоняется. Перед вторым за неделю крупном вечере бокса в американском Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания. Участнику главного боя вечера пришлось трижды становиться на весы, Причем в последний раз - абсолютно голым

В главному поединке предстоящего вечера бокса встретятся экс-чемпион мира в первом полулегком весе американец Джесси Магдалено и доминиканец Йенифель Висенте.

Это будет 10-раундовый рейтинговый бой в договорной весовой категории до 58.05 кг.

Висенте сразу и без проблем "сделал вес" на церемонии взвешивания - 57.3 кг. А вот Магдалено сначала оказался чуть тяжелее нормы - 58.1 кг. Снятие маски не помогло. При третьей же попытке, став на весы без маски и трусов, американский боксер вложился в лимит весовой категории.

Ниже - полное видео взвешивания всех участников предстоящего вечера бокса. Процесс взвешивания Магдалено начинается с 13:15.


Агентство Телевидения Новости

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