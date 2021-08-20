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Бывает и такое. Гол в свои ворота после вброса мяча из-за боковой линии

Бывает и такое. Гол в свои ворота после вброса мяча из-за боковой линии

Вброс мяча из аута, оказывается, очень серьезное футбольное оружие, если его умеючи применять.

В матче второго по силам английского дивизиона - Чемпионшипа между командами "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" счет был открыт как раз после вброса защитником "Вест Бромвича" Дернеллом Фурлонгом мяча из аута, после чего футболист "Шеффилда" Джек Робинсон переправил по неосторожности головой этот мяч в ворота своей команды.

При этом следует отметить, что чуть ранее было аналогичное исполнение аута, и мяч также оказался в воротах "Шеффилда", но гол не был засчитан из-за зафиксированного положения вне игры.

Сам же матч в итоге завершился со счетом 4:0.


Агентство Телевидения Новости

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