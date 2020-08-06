Бывший футболист харьковского "Металлиста" вывел свою команду в финал чемпионата MLS

Аргентинский футболист Себастьян Бланко, выступавший с 2011 по 2014 гг. за харьковский "Металлист", продолжает феерить в составе своей нынешней американской команды "Портленд Тимберс".

В полуфинале американской лиге соккера (MLS) "Портленд" встречался с "Филадельфией Юнион". На 11-й минуте этого матча Бланок мощно пробил издали. Вратарь "Филадельфии" с трудом перевел мяч на угловой. После розыгрыша углового "Портленд" открыл счет. Отличился Джереми Эбобиссе.

В компенсированное к первому тайму время "Филадельфия" могла отыграться, но Сержио Сантос не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

А на 70-й минуте Бланко сделал счет 2:0. При этом успех "Портленду" вновь принес розыгрыш углового.

Незадолго до финального свистка "Филадельфия" один гол сквитала. Отличился Эндрю Вутен.

В итоге же 2:1 в пользу "Портленд Тимберс" - команды, лидером которой является Сеьастьян Бланко. В финале "Портленд" сыграет с победителем пары "Орландо Сити" - "Миннесота".





Агентство Телевидения Новости