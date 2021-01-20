Бывший футболист "Металлиста" трудоустроился в России и придумал, как не быть там легионером

28-летний украинский футболист Александр Нойок, выступавший в 2013-15 гг. за харьковский "Металлист", теперь будет зарабатывать себе на хлеб в команде, спонсором которой является российский газовый монполист.

Нойок трудоустроился в футбольном клубе "Оренбург". Эта команда идет на 3-м месте во втором по силам российском дивизионе - футбольной национальной лиге (ФНЛ).

На презентации Нойока футболку с 37-м номером ему вручил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

Нойок написал в социальных сетях: "Рад быть частью ФК "Оренбург". Спасибо за новый вызов ,вперед к самым высоким целям",

Чтобы не считаться в ФНЛ легионером Нойок будет выступать там, как гражданин Беларуси. Покинув в 2015-м году харьковский "Металлист", Нойок затем играл в двух белорусских командах - "Динамо" (Минск) и "Динамо" (Брест).





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