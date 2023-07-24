Чемпіонат міста з воркауту пройшов у Харкові

Чемпіонат Харкова зі стріт-воркауту відбувся 22 липня у ТРЦ «Нікольський».

У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата різного віку (від семи років і старше), йдеться на сайті міськради.

Залежно від категорії конкурсантам необхідно було на швидкість або витривалість виконати підтягування, присідання, віджимання від перекладини та підлоги, показати довільну програму на турніку та брусах.

Переможцям та призерам нагороди вручив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Він подякував учасникам за розвиток спорту в місті та побажав успіхів у подальших змаганнях.

Агентство Телевидения Новости