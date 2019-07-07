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Cкандал с удалением Месси

Cкандал с удалением Месси

В Бразилии на футбольном Копа Америка-2019 сыгран матч за 3-е место. Сборная Аргентины взяла верх над сборной Чили 2:1 и завоевала бронзовые медали. Но сам матч отошел на задний план на фоне скандала со странным удалением главной аргентинской "звезды" Лионеля Месси.

На 37-й минуте матча Месси что-то не поделил с чилийцем Гари Меделем. При этом Медель деймствовал агрессивно, трижды ударив грудью в грудь Месси. Месси же сначала развел руки, а затем слегка приобнял ими Меделя.

Арбитр показал красные карточки и Меделю и Месси.

Месси в знак протеста не вышел после матча на церемонию получения аргентинской сборной бронзовых медалей и заявил, что удалили его намеренно из-за судейской мести и коррупции. После полуфинала, в котором Аргентина проиграла Бразилии 0:2, Месси публично обвинял судейский корпус в предвзятости.


Агентство Телевидения Новости

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