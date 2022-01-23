Спорт
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23.01.2022 19:22
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CМИ: Главным тренером сборной Польши таки станет Андрей Шевченко

CМИ: Главным тренером сборной Польши таки станет Андрей Шевченко

Названы условия, на которых в конце концов договорились Польский футбольный союз и украинский специалист.

Как сообщил телеграм-канал vZbіrna, Андрей Шевченко станет главным тренером сборной Польши, которой предстоит, как и сборной Украины, отбираться через стыковые матчи в финальную часть чемпионата мира-2022 по футболу.

Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Агентство Телевидения Новости

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