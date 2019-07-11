Cвитолина осталась без финала Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, выдала пока свое лучшее в карьере выступление на турнирах Большого Шлема

На Уимблдоне Свитолина, будучи посеяной под 8-м номером, дошла до полуфинала, где уступила 7-му номеру посева Симоне Халеп из Румынии - 1:6, 3:6.

После матча Свитолина похвалила соперницу за то, что та играла невероятно. Также Элина опметила, что ей самой следовало играть более агрессивно.





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