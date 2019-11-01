Cвитолина выиграла "фиолетовую" группу на Итоговом турнире WTA

Украинка Элина Свитолина победила всех соперниц в групповом турнире на Итоговом турнире WTA восьми сильнейших теннисистко мира в китайском Шеньчжене.

Свою третью победу в трех матчах Свитолина одержала над американкой Софией Кенин - 7:5, 7:6 (12-10).

Свитолина вышла с первого места от "фиолетовой" группы в полуфинал, где ее соперницей будет швейцарка Белинда Бенчич, занявшая второе место в "красной группе".





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