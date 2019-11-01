Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:47
Просмотров: 106

Cвитолина выиграла "фиолетовую" группу на Итоговом турнире WTA

Cвитолина выиграла фиолетовую группу на Итоговом турнире WTA

Украинка Элина Свитолина победила всех соперниц в групповом турнире на Итоговом турнире WTA восьми сильнейших теннисистко мира в китайском Шеньчжене.

Свою третью победу в трех матчах Свитолина одержала над американкой Софией Кенин - 7:5, 7:6 (12-10).

Свитолина вышла с первого места от "фиолетовой" группы в полуфинал, где ее соперницей будет швейцарка Белинда Бенчич, занявшая второе место в "красной группе".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 