Дебоширы. Молодежную сборную России по хоккею высадили из самолета

В Канаде был досрочно прекращён молодежный чемпионат мира по хоккею среди спортсменов не старше 20-ти лет, поскольку в нескольких сборных был обнаружен коронавирус. После чего хоккеисты стали разъезжаться по домам.

20-летние хоккеисты сборной России, чтобы попасть на родину, летели сначала рейсом Калгари — Франкфурт. Точнее, должны были лететь.

Как сообщает Евроспорт, выпившие хоккеисты, сидя в хвосте самолета, пыталась курить сигареты, отказывалась надевать маски и не слушали членов экипажа.

В результате канадская полиция вывела российских хоккеистов из самолета, а сам самолет вылетел из-за этого с двухчасовой задержкой.

Агентство Телевидения Новости