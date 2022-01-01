01.01.2022 16:14
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Дебоширы. Молодежную сборную России по хоккею высадили из самолета
В Канаде был досрочно прекращён молодежный чемпионат мира по хоккею среди спортсменов не старше 20-ти лет, поскольку в нескольких сборных был обнаружен коронавирус. После чего хоккеисты стали разъезжаться по домам.
20-летние хоккеисты сборной России, чтобы попасть на родину, летели сначала рейсом Калгари — Франкфурт. Точнее, должны были лететь.
Как сообщает Евроспорт, выпившие хоккеисты, сидя в хвосте самолета, пыталась курить сигареты, отказывалась надевать маски и не слушали членов экипажа.
В результате канадская полиция вывела российских хоккеистов из самолета, а сам самолет вылетел из-за этого с двухчасовой задержкой.
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