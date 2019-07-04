Действующий чемпион Копа Америка разгромлен в полуфинале

В Бразилии состоялся второй полуфинал футбольного Копа Америка-2019, по итогам которого определились финалисты, а также стало очевидно, что у трофея будет новых хозяин.

Полуфинальное противостояние между пока еще действующим чемпионом Южной Америки сборной Чили, выигравшей два последних Копа Америка, и сборной Перу, завершилось крупным поражением чилийцев - 0:3.

В первом тайме у перуанцев забитыми голами отметились Эдисон Флорес и Йосимар Йотун. Во втором тайме, уже в компенсированное время, точку поставил гол Хосе Паоло Герреро.

В финале сборная Перу сыграет против сборной Бразилии, которая накануне победила в полуфинале аргентинцев - 2:0.





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