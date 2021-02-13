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День харьковских футбольных нападающих. Гладкий и Беседин сделали голевые дубли

День харьковских футбольных нападающих. Гладкий и Беседин сделали голевые дубли

Харьковский форвард луганской "Зари"  Александр Гладкий и харьковский форвард киевского "Динамо" Артем Беседин в первый день возобновления чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге забили по два гола.

Голевой дубль Гладкого позволил "Заре" в 14-м туре Премьер-Лиги победить черниговскую "Десну" - 2:1. У Гладкого это 5-й и 6-й голы в нынешнем сезоне и при этом второй голевой дубль.

"Динамо" взяло верх над донецким "Олимпиком" - 3:1. Следует отметить, что для Беседина этот матч стал первым официальным поединком после годичной дисквалификации.

Команда Беседина возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-Лиги, имея 33 очка. Команда Гладкого с 23 очками находится на 4-м месте.


Агентство Телевидения Новости

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