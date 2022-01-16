Депортирован. Первый номер мирового рейтинга по теннису — персона нон-грата в Австралии

Завершилась эпопея с попыткой сербского антиваксера Новака Джоковича, возглавляющего рейтинг лучших теннисистов мира, сыграть на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Власти Австралии таки добились окончательной депортации Джоковича, проигнорировавшего коронавирусные правила посещения этой страны. Джокович объявлен персоной нон-грата, да еще и получил трехлетний запрет на посещение Австралии.

Сегодня Джокович вынужденно вылетел из Мельбурна в Объединенные Арабские Эмираты.

Таким образом Открытый чемпионат Австралии пройдет без главного фаворита этого турнира Большого шлема Новака Джоковича.

Агентство Телевидения Новости