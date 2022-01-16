Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:20
Просмотров: 236

Депортирован. Первый номер мирового рейтинга по теннису — персона нон-грата в Австралии

Завершилась эпопея с попыткой сербского антиваксера Новака Джоковича, возглавляющего рейтинг лучших теннисистов мира, сыграть на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Власти Австралии таки добились окончательной депортации Джоковича, проигнорировавшего коронавирусные правила посещения этой страны. Джокович объявлен персоной нон-грата, да еще и получил трехлетний запрет на посещение Австралии.

Сегодня Джокович вынужденно вылетел из Мельбурна в Объединенные Арабские Эмираты.

Таким образом Открытый чемпионат Австралии пройдет без главного фаворита этого турнира Большого шлема Новака Джоковича.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 