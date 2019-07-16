Дичайший ляп вратаря

Вратарь умудрился не попасть ногой по катящемуся мячу, чем "привез" гол в свои ворота.

Произошел этот ляп с вратарем команды Высшей лиги чемпионата Беларуси "Днепр" (Могилев) Артемом Сарокой. Сарока махнул мимо мяча, который ему отпасовал одноклубник Егор Хвалько, на 69-й минуте матча против минского "Энергетика-БГУ".

После этого абсурдного эпизода счет стал ничейным - 3:3. А в конце концов "Днепр" и вовсе проиграл - 3:4.

Ниже, в видеообзоре матча, ляп вратаря могилевского "Днепра" на 4:25.





Агентство Телевидения Новости