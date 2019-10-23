Донецкий "Шахтер" задержался в Харькове из-за тумана после матча Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" не смог выиграть в Харькове в загребского "Динамо" в матче групповой стадии Лиги Чемпионов. После чего еще и туман внес коррективы в отлет футболистов донецкой команды в город их проживания - Киев.

Благодаря донецкому "Шахтеру" гимн футбольной Лиги Чемпионов в Харькове - это уже осенняя обыденность. "Шахтер" третью осень подряд играет в Харькове свои домашние матчи групповой стадии Лиги Чемпионов. Поединок против загребского "Динамо" вышел интригующим. Началось для украинской команды все хорошо. "Шахтер" сначала повел в счете. Отличился Евгений Коноплянка после изысканного паса Марлоса. При этом Коноплянка вовремя сместился с фланга в центр.

Евгений Коноплянка, футболист "Шахтера":

Ну посмотрел просто. Я увидел, где Жуня находился. Чтобы не бежать в его же место, в его же зону - поэтому выбрал свободную зону. Тем более у Марлито была свободная нога. Поэтому нужно было вбегать, и он это исполнил.

Жуня в интервью Коноплянки - это Жуниор Мораес. Марлито - это Марлос. Ну а после гола Коноплянки "Шахтер" пропустил дважды. Второй гол - с пенальти, который был назначен за фол вратаря Андрея Пятова против игрока "Динамо".

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Не, ну там на повторах видно, что я его завалил. Но повторы не показывают полного видео. Там он приходит блокировать. Я судье показывал - он играет не в мяч. Он не смотрит на него. Он просто игарет во вратаря. Ну судья так решил. Там видно, точнее я знаю просто, что он перед этим стоял, мне в корпус играл.

Уступая 1:2, "Шахтер" с голом Додо все же отыгрался, и матч закончился вничью 2:2. Однако, с точки зрения турнирной стратегии "Шахтер" очень нужна была в Харькове победа. А теперь необходимо побеждать "Динамо" в следующей игре - в Загребе.

Дарио Срна, тренер "Шахтера":

Очень нас тяжелая игра ждет на "Максимире". Там будет полный стадион. "Динамо" (Загреб) там обыграло "Аталанту". Поэтому ожидает нас очень хорошая игра. И все открыто до конца. Если мы хотим там забрать очки, значит надо будет сыграть лучше, чем сегодня.

После матча, ночью, "Шахтер" должен был вылетать из Харькова в Киев, где живут футболисты. Однако коррективы внес туман. Из-за этого команда переночевала в Харькове в гостинице. Сегодня днем ​​игроки "Шахтера" приехали в аэропорт. Затем вылет дважды переносился, потому что борт, который должен был их забрать, никак не мог из-за того же тумана, вылететь из Киева в Харьков. Наконец, около 17:00, "Шахтер" все же улетел в столицу.

Агентство Телевидения Новости