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Экс-харьковчанин, внесенный в базу “Миротворца”, слишком сблизился с соперником во время дуэли взглядов

Экс-харьковчанин, внесенный в базу “Миротворца”, слишком сблизился с соперником во время дуэли взглядов

Бывший член спортивно-террористической группировки “Оплот” экс-харьковчанин Алексей Олейник, взявший российское гражданство, взвесился перед своим боем в UFC и пристально посмотрел в глаза сопернику – американцу Деррику Льюису.

Бой Льюиса, являющегося 4-м номером в рейтинге UFC среди супертяжей , против Олейника, занимающего 10-ю позицию, будет центральным поединком вечера UFC Vegas 6.

Вес Олейника на церемонии взвешивания составил 103,0 кг, Льюиса – 120,3 кг. При этом Олейник предположил, что непосредственно перед самым боем Льюис окажется более, чем на 25 кг, тяжелее, чем он.

Во время дуэли взглядов, на которую Олейник и Льюис вышли последними (на видео с 2:25), оба, в отличие от всех предыдущих выходивших спортсменов, были без масок. При этом лица бойцов оказались близко-близко друг к другу. Правда, никакой агрессии не наблюдалось.

Накануне Льюис записал видео, в котором плюнул в еду Олейника. Олейник сказал, что самого видео не видел, что это была не его еда, и что плевок свидетельствует об уровне культуры Льюиса.


Агентство Телевидения Новости

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