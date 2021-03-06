Экс-украинский футболист забил экс-украинскому вратарю в матче за Суперкубок Казахстана

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти.

В казахстанском клубном футболе определился обладатель Суперкубка страны. Определение происходило в необычном формате - с участием четырех команд. В финал отобрались "Тобол" (Костанай) и "Астана" из Нур-Султана.

Счет был открыт на 14-й минуте. Это экс-украинский футболист "Тобола" Серей Малый, принявший в 2013-м году казахстанское гражданство, забил головой после подачи углового экс-украинскому вратарю "Астаны" Дмитрию Непогодову, который является гражданином Казахстана с 2018-го года. Кстати, и Малый, родившийся в Луганске, и Непогодов, родом из Киева, выступают за сборную Казахстана.

Возвращаясь к финальному матчу за Суперкубок Казахстана, "Астана" отыгралась в компенсированное время. Со штрафного гол забил Марин Томасов, сделав счет ничейным 1:1.

Перед серией послематчевых 11-метровых "Астана" поменяла вратаря. Вместо Непогодова вышел его российский сменщик Александр Заруцкий. Однако такая замена оказалась бесполезной и, более того, губительной. Заруцкий пропустил все 5 пенальти, в то время, как футболисты "Астаны" сумели забить с "точки" четырежды.

Таким образом, "Тобол" выиграл серию послематчевых пенальти 5:4 и стал обладателем Суперкубка Казахстана.





Агентство Телевидения Новости