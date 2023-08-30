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Еліна Світоліна стартувала з перемоги на US Open 2023

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на US Open 2023

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США.

У першому раунді українка впевнено та швидко переграла Анну-Лену Фрідзам із Німеччини (№90 WTA), повідомляє sport.ua.

US Open 2023. 1/64 фіналу: Еліна Світоліна (Україна) – Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) – 6:3, 6:1.

Цього року це вже 10-та перемога Еліни у матчах на турнірах Grand Slam, при тому, що в Австралії вона не грала.

За цим показником це вже один із чотирьох найкращих сезонів у кар’єрі українки.

Найбільше перемог було у 2019 році (15).

У наступному раунді Еліна зіграє проти Анастасії Павлюченкової (№98 WTA).

Агентство Телевидения Новости

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