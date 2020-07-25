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25.07.2020 15:58
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Емельяненко избит. Сломан нос. Бровь “упала” на глаз

Емельяненко избит. Сломан нос. Бровь “упала” на глаз

Российский боец среднего веса Магомед Исмаилов поднялся в супертяжи, дабы подраться со своим соотечественником Александром Емельяненко. Неожиданно для многих Исмаилов «уничтожил» Емельяненко

Их бой состоялся в рамках турнира АСА 107 в Сочи. При этом Испмаилов весил на 22,5 кг менше, чем Емельяненко.

Рефери остановил поединок в середине третьего раунда, когда окровавленный Емельяненко уже не мог сопротивляться. Исмаилову была присуждена победа нокаутом.

У Александра Емельяненко по завершении поединка был диагностирован перелом носа.

Следует еще отметить, что рефери пояснил, что остановил бой, дабы сохранить здоровье Емельяненко. О рассечении у Емельяненко рефери рассказал следующее:  «Рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз».


Агентство Телевидения Новости

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