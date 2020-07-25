Емельяненко избит. Сломан нос. Бровь “упала” на глаз
Российский боец среднего веса Магомед Исмаилов поднялся в супертяжи, дабы подраться со своим соотечественником Александром Емельяненко. Неожиданно для многих Исмаилов «уничтожил» Емельяненко
Их бой состоялся в рамках турнира АСА 107 в Сочи. При этом Испмаилов весил на 22,5 кг менше, чем Емельяненко.
Рефери остановил поединок в середине третьего раунда, когда окровавленный Емельяненко уже не мог сопротивляться. Исмаилову была присуждена победа нокаутом.
У Александра Емельяненко по завершении поединка был диагностирован перелом носа.
Следует еще отметить, что рефери пояснил, что остановил бой, дабы сохранить здоровье Емельяненко. О рассечении у Емельяненко рефери рассказал следующее: «Рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз».