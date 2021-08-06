06.08.2021 17:07
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Фантастика. Судьбу олимпийского "золота" в эстафете 4х100 метров решили 0.01 секунды
Для выявления олимпийских чемпионов понадобился фотофиниш.
До чего же драматичным вышел финальный мужской забег в эстафете 4x100 метров в на Олимпиаде-2020 в Токио.
В конце концов оказалось, что олимпийскими чемпионами стали легкоатлеты сборной Италии. Квартет этой сборной пробежал за 37.50 секунды (это время, к слову, теперь новый рекорд Италии). "Серебр"о же досталось сборной Великобритании, которая уступила лишь мгновение в 0.01 секунды(!), финишировав за 37.51. "Бронза" у канадцев - 37.70.
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