Фантастика. Судьбу олимпийского "золота" в эстафете 4х100 метров решили 0.01 секунды

Для выявления олимпийских чемпионов понадобился фотофиниш.

До чего же драматичным вышел финальный мужской забег в эстафете 4x100 метров в на Олимпиаде-2020 в Токио.

В конце концов оказалось, что олимпийскими чемпионами стали легкоатлеты сборной Италии. Квартет этой сборной пробежал за 37.50 секунды (это время, к слову, теперь новый рекорд Италии). "Серебр"о же досталось сборной Великобритании, которая уступила лишь мгновение в 0.01 секунды(!), финишировав за 37.51. "Бронза" у канадцев - 37.70.

Агентство Телевидения Новости