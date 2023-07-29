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FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками після дискваліфікації Харлан
Міжнародна федерація фехтування змінила правила поведінки спортсменів після матчів.
Після резонансного поєдинку українки Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці смирновій, організація змінила правила., повідомляє «Isport» з посиланням на La Repubblica,
Тепер традиційний потиск рук між спортсменами після матчів буде замінено дистанційним вітанням.
Правило також діятиме на тих спортсменів країни-агресора, які виступатимуть під нейтральним прапором.