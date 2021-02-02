Футбол в тумане

Сегодня "Металлист 1925" и ФК "Волчанск" провели контрольный поединок в поселке Высокий. Во время матча от одних ворот не было видно других, однако, игру была решено не отменять.

У "Металлиста 1925" сейчас идет насыщенный тренировочный процесс. Ежедневно по две тренировки. Команда нагружается в межсезонье, чтобы были силы выдержать турнирный путь весенней части турнира в Первой лиге украинского футбола.

Виталий Пономарь, футболист "Металлиста 1925":

Та ну тяжело, конечно. Сборы есть сборы. Ну, ничего, эта работа нужна, чтобы потом в чемпионате было легче и добывать победы. Поэтому - нормально всё.

Артем Холод, футболист "Металлиста 1925":

На тренировках мы работаем над комбинационным футболом. Пропагандируем комбинационную игру - открывание, создание треугольников. Только комбинационная игра.

Эти наработки "Металлист 1925" должен был сегодня воплотить в жизнь в контрольном матче против лидера аматорского футбола Слобожанщины "Волчанска". Вот так, в тумане, выглядел оператор "Металлиста 1925", который снимал матч с вышки. Примерно так же и через объективы видеокамер было видно, что происходит на поле. "Металлист 1925" забил быстрый гол - на 5-й минуте отличился Дмитрий Кравченко. "Волчанск" отыгрался в конце первого тайма - это Кирилл Ермошенко в тумане точно пробил со штрафного. Итак, в итоге - ничья 1:1.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Любую игру рассматриваем, как подготовку к чемпионату. Поэтому независимо от соперника мы преследуем свои цели. Поэтому провели матч, ребята получили нагрузку. Провели сегодня по тайму, и дальше уже будем выходить на всё большее игровое время.

До 20-го февраля "Металлист 1925" будет тренироваться и играть контрольные матчи в Высоком, после чего еще проведет тренировочный сбор в Турции, где более благоприятные погодные условия.

Агентство Телевидения Новости