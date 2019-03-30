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Футболист обвел защитника и вратаря и завел мяч в пустые ворота

Футболист обвел защитника и вратаря и завел мяч в пустые ворота

Тот случай, когда пробить мимо ворот было просто невозможно.

В матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу была продемонстрирована потрясающая техника владения мячом.

В 25-м туре встречались лидеры - команды "Аль-Насср" и "Аль-Хиляль".

На 78-й минуте матче футболист "Аль-Хиляля" Салем Аль-Досари продемонстрировал великолепный дриблинг в шрафной площади соперника, обвел защитника, обвел вратаря и, фактически, завел мяч в ворота.

Этот го сделал счет ничейным - 2:2. Но, в итоге, победу праздновал "Аль-Насср" - 3:2.


Агентство Телевидения Новости

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