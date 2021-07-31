Спорт
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31.07.2021 16:53
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Футболисты подрались во время товарищеского матча

Футболисты подрались во время товарищеского матча

Бывший футболист донецких команд “Металлург” и “Шахтер” Генрих Мхитарян очень разозлился на жестко сыгравшего против него Пепе.

Произошло это в контрольном предсезонном поединке между итальянской “Ромой” и португальским “Порту”, за которые ныне выступают Мхитарян и Пепе.

Мхитарян готов был ответить обидчику, но вмешались футболисты и персонал обеих команд. В рещультате страсти были довольно быстро погашены.

Матч же между “Ромой” и “Порту” завершился в итоге вничью – 1:1.


Агентство Телевидения Новости

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