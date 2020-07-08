Гегедош озвучил свою версию разрыва контракта с харьковским "Металлистом 1925"

Накануне "Металлист 1925" сделал официальное заявление о проведении экстренного совещания и разрыве контракта со своим форвардом Робертом Гегедошем, который только в зимнее межсезонье поплнил ряды харьковской команды и успел провести лишь три матча, неизменно выходя назамену. И, вот, Гегедош прокомментировал ситуацию, связанную с разрывом контракта.

В интервью изданию "Спорт-Арена" Гегедош пояснил:

Мне позвонил Андрей Демченко и сказал приехать в офис, чтобы официально утвердить расторжение контракта. В офис приехал генеральный директор, у которого спросил причину такого решения клуба. Сообщили, что главный тренер не видит меня в команде. Отмечу, что еще полтора года у меня был действующий контракт с "Металлистом 1925", однако там был прописан пункт о пересмотре контракта первого июля. Если я не оправдаю ожиданий клуба, то они имели право расторгнуть соглашение досрочно Сыграл всего три матча за команду, не было возможности проявить себя выходя на поле с первых минут. Решили расстаться по обоюдному согласию сторон. Не понимаю, какие могут быть экстренные совещания? Я сам позвонил Стороженко, когда был в офисе и спросил, как правильно расторгнуть соглашение с клубом. Он приехал в офис, несколько минут поговорили и решили все вопросы.

"Металлист 1925" сегодня уже без Гегедоша отправился на выездной календарный матч Первой лиги украинского футбола против закарпатского "Миная".

Агентство Телевидения Новости