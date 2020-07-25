Главный бой боксерского вечера завершился нокаутом

Боксер, завершавший все свои 15 предыдущих боев победами нокаутом сохранил традицию и в 16-м поединке

В титульном бою за пояс WBA gold в полусреднем весе (до 66,7 кг) в американском Индио дрались Вёрджил Ортис из США и колумбиец Самуэль Варгас.

Ортис пополнил свой безупречный список победой нокаутом в 7-м раунде. Ортис фактически весь 7-й раунд избивал Варгаса. На последних секундах раунда рефери прекратил избиение, остановив бой. В тот же момент прозвучал и гонг о завершении 7-го, фактически ставши гонгом о завершении всего поединка.

Варгас вяло возмущался остановке боя, однако было очевидно, что рефери этой остановкой и присуждением Ортису побкды уберег Варгаса от тяжелого нокаута.





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