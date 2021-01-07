Гол через 10 секунд после выхода на замену

Вот это скорострельность!

В матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лорьяном" и "Монако" на 64-й минуте вышел на поле на замену российский футболист "Монако" Александр Головин. В этот момент футболисты "Монако" исполняли угловой удар. Головин просигнализировал, что готов принять мяч, получил пас от угловой отметки и тут же точно пробил и поразил ворота "Лорьяна".

С момента выхода Головина на поле до его гола "Лорьяну" прошло 10 секунд.

Остается добавить, что "Монако" одержал в этом матче крупную победу - 5:2.





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