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Гол и драка после финальной сирены

Гол и драка после финальной сирены

Хоккеистам не хватило игрового времени матча

В поединке регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Оттавой» финальная сирена прозвучала при счете 4:2 в пользу «Эдмонтона». Буквально через полсекунды в ворота «Оттавы» была заброшена шайба, но арбитр справедливо отменил взятие ворот.

В это же время у борта ледовой площадки началось силовое противостояние. Нападающий «Оттавы» Брэйди Ткачак ударил после окончания игрового времени третьего периода защитника «Эдмонтона» Адама Ларрсона. Это вызвало потасовку. Особо желал разобраться с соперниками Зак Кэссиан из «Эдмонтона».

 


Агентство Телевидения Новости

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